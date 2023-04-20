Рупия не является свободно конвертируемой валютой, и при этом ее курс к доллару не слишком стабилен.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, на банковском рынке агрессора вслед за депозитами в дирхамах ОАЭ появился вклад в другой экзотичной валюте — индийских рупиях (INR).

Как сообщает "Коммерсант", вклады в рупиях — это пока единичные предложения.

Петербургский социальный коммерческий банк запустил с 19 апреля срочный вклад в индийских рупиях. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. INR для компаний и 10 тыс. INR для граждан. Срок депозита — до 90 дней, ставка — 3% годовых.

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"Это лояльная к нам страна, и мы видим потенциал роста ее экономики. Доллары и евро считаются опасными для РФ валютами, расчеты в них через российские банки ограниченны. Торговый оборот в рупиях растет, это заметно и по динамике клиентской активности ПСКБ", - заявил председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин.

Рупия не является свободно конвертируемой валютой, и при этом ее курс к доллару не слишком стабилен.

Новая валюта на территории агрессора

В начале 2023 года Минфин РФ перевел свои рыночные операции в юань вместо доллара и разработал новую структуру Фонда национального благосостояния. Она предусматривает, что 60% активов Фонда будет содержаться в юанях.

По состоянию на 5 апреля 2023 года ЦБ РФ регулярно призывал компании и граждан переводить свои активы в рубли или "дружественные" валюты, чтобы избежать риска их блокировки или замораживания.

По состоянию на 5 апреля 2023 года китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты на территории страны-агрессора. Юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте эта разница стала еще более заметной.

Санкции заставили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к любым ограничениям.

До вторжения РФ в Украину объем торгов юанем на российском рынке был незначительным. Изменение произошло после того, как в 2023 году дополнительные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах стран.

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