Инцидент произошел в Якутии.

В России живодеры устроили жестокую погоню за косулями на автомобиле. Происходящее они засняли на видео.

Ролик опубликовал Telegram-канал 14News.

Инцидент произошел в Якутии.

"Слабоумие и отвага", – говорится в подписи к видео.

Читайте такжеНеадекватная россиянка вышвырнула из окна 15 котов: большинство погиблиРолик снимался из салона автомобиля. За кадром записи слышно, как участники погони громко смеются, преследуя и наезжая на нескольких напуганных животных.

Ранее сообщалось, как в Кривом Роге разыскивали живодерку, которая издевалась над своей кошкой и выложила видео в соцсети. Девушка похвасталась с подписчиками роликом, на котором она, схватив за голову домашнюю кошку, заливает ей в рот пиво. А в городе Рени Одесской области подросток жестоко расправился со щенком. Живодер похвастался, что это не первая его жертва.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц