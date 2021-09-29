Парень похвастался, что и раньше убивал животных.

Подросток в городе Рени Одесской области жестоко расправился со щенком. Живодер похвастался, что это не первая его жертва.

Соответствующее видео обнародовала зоозащитная организация UAnimals в Facebook.

На обнародованных кадрах видно подростка со щенком в руках. Животное не подает признаков жизни. Парень со всей силы пихает тельце щенка в пихту, которая росла рядом ним. Местная зоозащитница бросилась к животному.

Женщина попыталась поговорить с подростком. В ходе разговора он заявил, что ранее уже убивал животных, к примеру, утопил котенка, при этом заявив, что спас его. Кроме того, он заявил, то "никто не запретит ему убить еще нескольких кошек"

Читайте такжеБросали в воду и смеялись: в Житомирской области дети издевались над собакой"Сейчас юристы UAnimals уже помогают волонтерке, которая нам написала, составить заявление в полицию. Мы будем прилагать все усилия, чтобы остановить эти преступления и привлечь к ответственности виновных лиц", - сообщили в сообщении.

Зоозащитники призвали украинцев обращать внимание на факты жестокого обращения с животными.

"Речь идет не только о защите животных, но и о защите людей. Большинство лиц, сознательно совершают преступления в отношении животных, склонные к жестокости также и к людям. К сожалению, в этом убеждают не только исследования, но и реальные истории, которых с каждым годом становится все больше", - отметили в организации.

Осторожно! На видео присутствуют кадры жестокого обращения с животными!

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области объявлено подозрение местному жителю, который застрелил соседскую собаку.

Автор: Анастасия Горбачева