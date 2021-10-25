Мучительница выложила видео издевательств в соцсети и огрызалась недовольным.

Полиция Кривого Рога разыскивает живодерку, которая издевалась над своей кошкой и выложила видео в соцсети.

Об этом сообщает ТСН.

Пользователь Instagram под ником vitalyevna похвасталась с подписчиками роликом, на котором она, схватив за голову домашнюю кошку, заливает ей в рот пиво.

"Рот открой, дура", - "командует" при этом она под смех подруги-"оператора".

Критикам и небезразличным она ответила только "какое вам дело?" и "хозяйка кота разрешила мне выложить видео".

Читайте также"Никто не запретит убить": в Одесской области подросток-живодер жестоко расправился со щенком (видео)Журналисты узнали, что юной живодерке всего 18 лет, ее зовут Даша и она из Кривого Рога. Об издевательствах над животным они уже сообщили в Криворожское районное управление полиции.

"Факт внесен в журнал единого учета и сообщений. Наши специалисты в рамках регистрации будут выяснять личность девушки и устанавливать обстоятельства происшествия", — заявила по этому поводу пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Ранее УНИАН сообщал о зверском избиении собаки хаски в Одесской области, где мужчина проломил животному череп и сломал челюсть.

Автор: Станислав Кожемякин