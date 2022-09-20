За последние пять лет за границу не выезжали 77% граждан РФ.

В России загранпаспорта сейчас есть у 29% ее жителей, а шенгенская виза - у 2%.

Об этом свидельствуют данные ВЦИОМ.

Также за последние пять лет за границу не выезжали 77% граждан РФ. Среди тех, кто не выезжал за пределы страны в последние годы, больше всего людей со средним образованием и ниже (90-97%), жителей сел (90%) и "активных телезрителей" (96%).

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Большая часть обладателей загранпаспортов - россияне 35-44 лет (39%), с высшим образованием (45%), "финансово обеспеченные" (37%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (52%).

Получать шенгенскую визу в ближайшее время планирует только 1% опрошенных.

Самым востребованным направлением для поездок россиян стала Турция. Туда ездил такой же процент граждан, как и во все страны шенгенской зоны вместе взятые.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать от граждан России документы на оформление туристических виз, оставив им возможность получать только визы определенных категории, включая гуманитарные.

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