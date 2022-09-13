Решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией вступило в силу 12 сентября 2022 года.

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели", – прокомментировал решение Ермак.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Согласно этому решению, произошло увеличение визового сбора для граждан РФ с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также отныне им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже. При этом в приоритете будут гуманитарные визы, тогда как заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам. Поэтому уже с 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.