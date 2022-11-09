В США надеются, что смягчение позиции по переговорам продемонстрирует миру, что именно Украина, а не Россия, стремится закончить войну.

Якобы новая позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией могут начаться с Владимиром Путиным у власти, была непосредственно вызвана мягким подталкиванием со стороны администрации Байдена.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что в понедельник Зеленский назвал пять условий для переговоров, включая те, о которых он говорил ранее, как восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. Чего он не сказал, в отличие от предыдущих заявлений, так это то, что Путин должен уйти из власти, прежде чем такие разговоры могут состояться.

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По словам одного из источников, это изменение произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, включая личный визит в Украину советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. По словам чиновника администрации Байдена, официальные лица США прямо не сказали Зеленскому и его помощникам изменить свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну разумным и мирным путем.

В США надеются, что это продемонстрирует миру, что именно Украина, а не Россия, стремится закончить войну.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не считаем, что сейчас правильное время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны продемонстрировать готовность решить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился больше, чем Украина", - отметил американский чиновник.

Переговоры Украины и России

Как сообщал УНИАН, на днях издание Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена приватно просила украинские власти изменить свою позицию об отказе от участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и продемонстрировать свою открытость к переговорам с РФ.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. Среди них - восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, а также наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

Ранее в октябре Зеленский заявлял, что учитывая многочисленные акты террора и военные преступления, совершенные против Украины, российский диктатор Путин "не имеет будущего", поэтому с ним не может быть диалога. Также глава государства называл условия, при которых Украина готова вести переговоры с Россией. По словам Зеленского, Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить после того, как Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года.

Между тем, 8 ноября Россия в очередной раз заявила о своей заинтересованности к переговорам с Украиной. В МИД РФ подчеркнули, что якобы не имеют никаких условий относительно начала переговоров и лишь хотят, "чтобы Украина проявила добрую волю".

Подобные желания Кремля проводить переговоры тесно связаны с неудачами в войне против Украины. Ведь еще несколько месяцев назад официальные представители России заявляли, что не будут вести переговоры с действующей украинской властью.

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