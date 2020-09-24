Женщина была техническим кандидатом, а теперь не знает, что ей делать.

В Костромской области РФ победителем на выборах главы Повалихинского сельского поселения стала 35-летняя Марина Удгодская, которая работает в местной администрации уборщицей.

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Как сообщает «Медуза», на выборах Удгодская была единственным соперником действующего главы поселения Николая Локтева, и выдвинулась по его же просьбе.

Тем не менее она получила почти 62% голосов избирателей — кандидата поддержали 84 из более чем 130 проголосовавших.

В интервью изданию «Подъем» женщина рассказала, что согласилась стать «подставным кандидатом», иначе выборы были бы безальтернативными.

«Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были [С Локтевым]. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали», – призналась она.

Удгодская должна вступить в должность уже 1 октября.

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», - объяснила женщина.

На территории Повалихинского сельского поселения проживают 562 человека, его территория превышает 400 квадратных километров.

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Автор: Дмитрий Захаров