Взрыв гранаты произошел из-за небрежного обращения с боеприпасом.

В городе Рассош Воронежской области РФ погибли трое военных, которые были профессиональными саперами.

Как сообщило издание Baza, причиной стал взрыв гранаты в частном доме.

"Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем", - говорилось в сообщении.

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Всего в доме проживало пятеро мужчин. Трое из них вышли во двор и после этого прогремел взрыв. По предварительной информации СМИ, взрыв произошел случайно из-за небрежного обращения с боеприпасом.

Офицер Армии обороны Израиля и редактор "военного фокуса" Игаль Левин заявил, что военные РФ что-то не поделили.

"Итог: минус комбат, его заместитель, заместительных по технической части и два водителя. Российские каналы пишут, что взрыв произошел случайно", — сказал Игаль Левин.

Война в Украине - потери РФ

По последним данным на войне в Украине погибли уже около 271 тыс. 790 военных РФ. Из них 350 ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Россия потратила на войну против Украины около $167 миллиардов. Крупнейшие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

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