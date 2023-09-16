В городе Рассош Воронежской области РФ погибли трое военных, которые были профессиональными саперами.
Как сообщило издание Baza, причиной стал взрыв гранаты в частном доме.
"Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем", - говорилось в сообщении.
Всего в доме проживало пятеро мужчин. Трое из них вышли во двор и после этого прогремел взрыв. По предварительной информации СМИ, взрыв произошел случайно из-за небрежного обращения с боеприпасом.
Офицер Армии обороны Израиля и редактор "военного фокуса" Игаль Левин заявил, что военные РФ что-то не поделили.
"Итог: минус комбат, его заместитель, заместительных по технической части и два водителя. Российские каналы пишут, что взрыв произошел случайно", — сказал Игаль Левин.
Война в Украине - потери РФ
По последним данным на войне в Украине погибли уже около 271 тыс. 790 военных РФ. Из них 350 ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.
Россия потратила на войну против Украины около $167 миллиардов. Крупнейшие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).