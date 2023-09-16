Агрессор потратил из своего бюджета за январь-июнь 2023-го больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.

На ведение кровопролитной войны в Украине Россия тратит около $300 млн в день.

Как сообщает Forbes Ukraine, агрессор потратил из своего бюджета за январь-июнь 2023-го больше, чем планировал потратить за весь 2023 год. Несмотря на это, РФ удваивает военный бюджет.

По расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ, прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го) составляют около $167,3 млрд.

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Крупнейшие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону не связанные с военными действиями. А также не включает экономические потери страны-агрессора.

Расходы агрессора на войну

Финансист Билл Браудер заявил, что 80% денег, которые должны были потратить на войну против Украины, украли российские чиновники.

По состоянию на май 2023 года сообщалось, что РФ тратит на войну в Украине почти $373 млн ежедневно. Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, на начало мая превысили 3 трлн.

По данным Минфина, только по открытым статьям в разделе "Национальная оборона" бюджет потратил 789,8 млрд руб. по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы-3 трлн руб., из которых 80% (2,4 трлн руб.) достается военным.

По расчетам, которые проводились еще в мае, Кремль тратит на войну с Украиной 900 миллионов долларов ежедневно.

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