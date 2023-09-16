В целом потери россиян составляют около 271,8 тысяч военных.

За сутки украинские военные уничтожили 350 российских захватчиков и десятки единиц российской техники и вооружения. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 271 тыс. 790 своих военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Также за сутки уничтожено 4 российских танка (всего 4 тыс. 616), 10 боевых бронированных машин (8 тыс. 824), 16 артиллерийских систем (5 тыс. 988), 24 беспилотника оперативно-тактического уровня (4 тыс. 738), 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8 тыс. 525) и 2 единицы специальной техники (891).

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Не изменилось за сутки количество уничтоженных украинскими военными российских реактивных систем залпового огня - 774, подводных лодок - 1, средств противовоздушной обороны - 521, самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 тыс. 455, а также кораблей и катеров - 20.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают наступать и оттеснять россиян с занимаемых позиций, постепенно освобождая украинские земли от оккупантов. В частности, в течение минувших суток ВСУ имели успехи сразу на нескольких направлениях.

На Бахмутском направлении силы обороны имели успех в районе Клещиевки Донецкой области, а на Мелитопольском - в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

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