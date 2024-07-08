Массив сформирован из списков авиакомпаний, лиц, которые выехали из страны более чем на два месяца.

Один из популярных сервисов по поиску данных людей в слитых базах составил список покинувших страну россиян. В базе собраны данные об уехавших из страны после начала войны, мобилизации и мятежа Евгения Пригожина, сообщает "Агентство".

База получила название "Покинувшие РФ 2022-2024". В ней содержатся имена, дата рождения, направление и "причина" отъезда из России.

Массив сформирован из списков авиакомпаний, лиц, которые выехали из страны более чем на два месяца.

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"Информация о физических лицах, которые покинули пределы страны пешим, морским, автомобильным путем у нас тоже учтена", - уточнили в сервисе.

Базу сформировали сами сотрудники агрегатора. Назвать источник данных представитель сервиса отказался. Базу, предположительно, могли создать в последние три месяца.

Новости России

В России валенки подорожали более чем на 16%. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные государственной системы маркировки "Честный знак".

По сравнению с апрелем, валенки в РФ в среднем подорожали на 16,5% (до 1200 рублей), кеды - на 50% (до 2900 рублей), а сандалии - на 20% (до 2100 рублей).

В то же время руководитель товарной группы Центра развития перспективных технологий РФ Варвара Михайлова отметила, что в мае спрос на обувь упал на 3%. Как написали в Lenta.ru, ситуация с кедами и сандалиями говорит о том, что в стране-агрессоре стали отдавать предпочтение более дорогой обуви.

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