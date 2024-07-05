Также в РФ выросли цены и на другую обувь.

В России валенки подорожали более чем на 16%. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные государственной системы маркировки "Честный знак".

По сравнению с апрелем, валенки в РФ в среднем подорожали на 16,5% (до 1200 рублей), кеды - на 50% (до 2900 рублей), а сандалии - на 20% (до 2100 рублей).

В то же время руководитель товарной группы Центра развития перспективных технологий РФ Варвара Михайлова отметила, что в мае спрос на обувь упал на 3%. Как написали в Lenta.ru, ситуация с кедами и сандалиями говорит о том, что в стране-агрессоре стали отдавать предпочтение более дорогой обуви.

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Что происходит в России - последние новости

Как писал УНИАН, в России уволили священника, который отказался молиться за победу над Украиной. Отмечается, что протоиерея Вадима Перминова из города Куйбышева лишили сана, запретили в службе на год и уволили за штат из-за нежелания читать молитву о "Святой Руси".

"Руководствуясь Писанием, перед которым я принес присягу, и своей совестью, считаю для себя неприемлемым молиться за победу в братоубийственной войне между православными христианами", - говорится в отказе протоиерея.

Также сообщалось, что в покушении на кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак теперь обвиняют восьмиклассника.

"По делу еще в июле 2023 года арестовали шесть человек. В апреле 2024 года им, кроме хулиганства и подготовки убийств, также вменили три эпизода разбойных нападений. Детковскому и Павлу Р. в рамках этого дела также вменяют подготовку теракта - однако следствие не будет просить об их аресте", - написали росСМИ.

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