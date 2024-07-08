Ночью российские захватчики атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и в обновленный перечень потерь РФ вошли еще 1 тыс. 200 оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 552 тыс. 190 (+1200 за сутки) человек.

В перечне потерь врага 8 тыс. 171 (+16) танк, 15 тыс. 685 (+40) боевых бронированных машин, 14 тыс. 966 (+29) артиллерийских систем, 1 тыс. 115 реактивных систем залпового огня.

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Также речь идет о 880 (+1) средствах противовоздушной обороны, 361 (+1) самолете, 326 вертолетах, 11 тыс. 893 (+31) беспилотниках оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 353 (+1) крылатых ракетах.

Кроме того, в этом перечне 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 20 тыс. 150 (+47) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 503 (+8) единицы специальной техники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил, что ночью сегодня, 8 июля, враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования: четырьмя Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - воздушное пространство Саратовской области, Россия) и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков - Курская область, Россия, а также Крым).

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено три крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, в отчете Института изучения войны отмечается, что ВСУ смогут сорвать масштабные наступательные операции российских оккупантов, если западные союзники Украины позволят бить по военным объектам на территории России.

Эксперты отмечают, что Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности, ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу России, чтобы существенно подорвать вражеские операции в широком масштабе.

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