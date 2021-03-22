Две собаки задушили пятиклассницу / фото ua.depositphotos.com
В Подмосковье собаки задушили 11-летнюю хозяйку во время игры с ней.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, животные тянули девочку за шарф, в результате чего она умерла от асфиксии.
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Известно, что пятиклассница вышла на прогулку с двумя собаками породы кане-корсо в деревне Крючково под Истрой. Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые. На место вызвали скорую, но помочь девочке уже не смогли. Она умерла от асфиксии.
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