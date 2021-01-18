В России мошенники выманили 200 тысяч рублей у 26-летнего слесаря, который решил заказать себе проститутку.
Читайте такжеВ России беременная проститутка выбросилась из окна "на спор" (фото)Об этом пишет Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Слесарь из Зеленограда заказал услуги женщины на специальном сайте, но оказалось, что требуется предоплата. Потерпевший перевел 29 тысяч рублей. Через некоторое время он снова позвонил по данному номеру, и ему ответил мужской голос, сообщивший, что он совершил неверный перевод, из-за чего касса онлайн-притона перестала работать.
От слесаря потребовали 185 тысяч рублей на устранение затруднений, пригрозив расправой ему и членам его семьи. Испуганный мужчина оформил кредит в банке и перевел деньги на счет притона. После этого с ним связался представившийся Хасаном Седым мошенник и велел отдать еще полмиллиона рублей. Только потом слесарь понял, что проститутка не приедет на вызов и что его обманывают. Он обратился с заявлением в полицию.
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