В России школьницу упекли в диспансер из-за пабликов в соцсетях (фото)

По словам матери, ее угрозами заставили подписать документы на госпитализацию.

В России 14-летняя девочка Алена Емельяненко оказалась в психоневрологическом диспансере из-за пабликов в социальных сетях. В ФСБ решили, что она вместе с еще несколькими подростками готовит нападение в школе.

Читайте такжеРоссияне "затравили" шестиклассницу, попросившую Путина о помощиОб этом пишет Telegram-канал Baza.

«Жизнь 14-летней Алены перевернулась ранним утром 24 августа. В пять утра к ней в квартиру, где она живет вместе с родителями, ворвались сотрудники ФСБ, которые, предъявив документы, устроили обыск в жилище. Поводом для подобных мероприятий стали паблики, на которые она была подписана в соцсетях, – на тематику «колумбайна», школьного шутинга. Сама Алена сразу с обысков в компании сотрудников ФСБ отправилась в психоневрологический диспансер, где её госпитализировали, – как минимум, до 2 сентября», – отмечается в сообщении.

Также говорится, что документы на госпитализацию девочки подписала ее мать. По ее словам, сделать это ее вынудили под угрозами.

Сестра подростка рассказала, что девочка не собиралась устраивать никаких акций в своей школе, а в группу колумбайнеров попала, скорее всего, из чистого любопытства.

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Автор: Катерина Шварц