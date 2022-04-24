Производить бумагу в России хотят из известняка и нетоксичного полимера.

В России надумали производить каменную туалетную, офисную и книжную бумагу в рамках замещения иностранной продукции, поставки которой в страну остановились из-за санкций, введенных в связи с российской войной в Украине.

Проект представят этим летом, сообщают российские СМИ со ссылкой на экономиста Алексея Елсукова.

По словам автора инициативы, вместе с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги – из известняка и нетоксичного полимера.

"Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", – отметил он.

Елсуков добавил, что в России запасы известняка считаются неисчерпаемыми. Эту бумагу не нужно отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге.

Как сообщал УНИАН, ранее шведская глобальная компания по гигиене и здоровью Essity заявила о выходе с российского рынка. Среди прочего, ей принадлежат бренды Zewa, Libresse, Leukoplast и Tork, выпускающие прокладки, подгузники и туалетную бумагу.

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