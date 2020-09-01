В одном из кафе в Сочи сотрудница заведения устроила разборки с клиентами, которые засняли очевидцы.
Читайте такжеВ России "шаровая" акция в магазине едва не закончилась побоищем (видео)Запись опубликовали в Telegram-канале «ЧП Сочи».
На видео видно, как несколько отдыхающих громко ругаются с работницей кафе, после чего она обливает их пивом и бросает в них кружки.
Инцидент произошел на пляже Коралл в Адлерском районе города. Продавщицу возмутила компания гостей, слушавших музыку на первом этаже заведения, и она вылила на них со второго этажа ведро воды, попав в том числе на грудного ребенка.
«Отец пошел разбираться, все разнес, потом она стала кидать в них все, что попадается под руку. В общем, треш там был», - рассказал один из очевидцев.
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