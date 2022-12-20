Отмечается, что арестованное имущество олигарха оценивается в миллиард долларов.

Гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи российского олигарха Олега Дерипаски арестовали. Имущество оценивается в 1 миллиард долларов.

По данным издания Financial Times, федеральная территория "Сириус", созданная при президенте РФ Владимире Путине, подала иски по земельным спорам против "РогСибАл", которая владеет Имеретинским комплексом. В судебных документах указано, что в сентябре судья вынес решение в пользу "Сириуса", выселив "РогСибАл", а отдельным решением арестовал недвижимость компании.

Позже заместитель генпрокуратуры РФ подала еще один иск против "РогСибАл" в Московский городской суд, чтобы конфисковать комплекс и "передать имущество в собственность Российской Федерации". Люди из окружения Дерипаска считают, что это связано с риторикой олигарха.

Видео дня

"Кремль попросил его успокоиться", - говорится в сообщении.

Санкции против олигарха Дерипаски – что известно

Российский олиграх Олег Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США. Он обратиля в суд, чтобы снять ограничения, но его иск отклонил федеральный судьяя в 2021 году.

12 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева.

Вас также могут заинтересовать новости: