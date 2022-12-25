Аналитики отметили, что под удар попадут те, кто не поддерживает или игнорирует войну против Украины.

Силовики в Российской Федерации могут специально создавать информационные условия для национализации ресурсов олигархов. Средства намерены использовать для финансирования военных действий.

По мнению аналитиков Института изучения войны, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 24 декабря посетил похороны одного из своих наемников в Санкт-Петербурге. Он призвал национализировать имущество элит, которые игнорируют или не поддерживают войну против Украины.

"Пригожин в последние недели разжег скандал о захоронении военнослужащего Вагнера, чтобы продвигать свои политические цели. В частности, такие как легализация Вагнера в России и перераспределение богатств. Его заявления на похоронах получили значительную огласку в российском интернете", - говорится в сообщении.

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Аналитики отметили, что Путин частично "атаковал" российских олигархов, заявив, что есть бизнесмены, которые не разделяют его настроений. Кроме того, президент РФ назвал россиян, которые выводят деньги из-за границы и не имеют связи со страной, опасными для России.

Также указано, что глава Кремля "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х для усиления своей авторитарной клептократии.

Скандал с Дерипаской - что известно

Гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи российского олигарха Олега Дерипаски арестовали. Имущество оценивается в 1 миллиард долларов.

Отмечается,что федеральная территория "Сириус", созданная при президенте РФ Владимире Путине, подала иски по земельным спорам против "РогСибАл", которая владеет Имеретинским комплексом. В судебных документах указано, что в сентябре судья вынес решение в пользу "Сириуса", выселив "РогСибАл", а отдельным решением арестовал недвижимость компании.

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