По его словам, потери России на фронте превысили количество завербованных солдат для восполнения армии.

Главной спусковой причиной для старта мобилизации в России стала критическая ситуация на фронте.

Об этом заявил ефире "Фейгин Live" военный эксперт Олег Жданов.

"Два критерия. Первое - мы начали наносить поражение российским войскам. Вторая причина - волна отказников",- объяснил он.

Таким образом потери на фронте и дезертиры превысили то количество солдат, которое Минобороны РФ завербовало для восполнения армии. Эксперт напомнил, что перед мобилизацией в России ужесточили наказание за отказ участвовать в боевых действиях.

Жданов добавил, что проведение "референдумов" Путину нужно, чтобы привязать эти территории к РФ и побудить россиян умирать за якобы защиту родины.

"Генералитет четко поставил Путина перед фактом, что если не будет мобилизации - не будет обороны (оккупированных территорий - УНИАН)", - подчеркнул эксперт.

Он предположил, что президент РФ перенес на утро объявление мобилизации, поскольку консультировался с военными и лишь после этого решился.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В МВД Украины уверены, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

По данным СМИ, засекреченный пункт указа о мобилизации предполагает мобилизацию 1 млн человек.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прознозирует, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тыс. лиц.

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