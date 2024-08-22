Колумбийская федерация заявила, что обратиться к юристам из-за незаконного использования логотипа.

В Российской Федерации заявили о победе над баскетбольной сборной Колумбии, но команда оказалась фейковой – из Колумбии спортсменов на соревнования в РФ не отправляли. Как сообщает "Астра", инцидент произошел на "Кубке дружбы" в российском городе Пермь.

"В среду на турнире "Кубок дружбы" местная "Парма" победила "сборную Колумбии" со счетом 155:53. Позже Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что никого из спортсменов на российский турнир не отправляла", - пишет ресурс.

Как отмечается, тренер "фейковой" сборной Хорхе Баскес после этого в интервью ТАСС заявил, что она была сформирована из профессионалов и студентов.

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"Для них это большой опыт, когда столько людей на тебя смотрят", - сказал он.

Как пишет "Дождь", местный баскетбольный клуб "Парма" со счетом 155:53 разгромил противника в стартовом матче. При этом организаторы турнира назвали оппонентов россиян "сборной Колумбии".

"Релиз о том, что "пермяки добились победы с трехзначной разницей" опубликован на сайте Российской федерации баскетбола. После матча в социальных сетях Федерации баскетбола Колумбии появилось заявление о том, что организация не получала никакого приглашения для участия в Кубке дружбы, а также не давала никому разрешения представлять страну", - пишет "Дождь".

Более того, Колумбийская федерация заявила, что предпримет юридические шаги для того, чтобы наказать за "неавторизованное использование образа сборной и логотипа".

По данным СМИ, за "сборную Колумбии" в Перми выступили непрофессиональные баскетболисты, один из которых - инженер, а другие играли за университетские команды. Тренер "сборной" также ранее участвовал в студенческих турнирах в качестве игрока.

Участие российских спортсменов в международых соревнованиях

Напомним, команды российских спортсменов в этом году не допустили к участию в Олимпиаде в Париже (Франция) из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россияне могли выступать только в личных стартах, национальная символика России была запрещена - это касается гимна, флага и других атрибутов.

В то же время легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек заявлял, что позволить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде - это то же самое, если бы мы послали им тысячу самолетов и тысячу танков. По его словам, благодаря такому решению Россия получила прекрасную возможность продвигать свою пропаганду.

Украинские спортсмены получили рекомендации о том, как вести себя на состязаниях, чтобы не контактировать с представителями страны-агрессора, которые выступали под "нейтральными флагами".

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