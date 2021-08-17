Ранее она состояла на учете в психдиспансере.

В России женщина выбросила чужого ребёнка из окна роддома.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в перинатальном центре города Стерлитамак. Медики прооперировали двух рожениц.

"Спустя пару часов после операции одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорождённым чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа. Врачи пытались спасти малыша, но ребёнок погиб", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ лесу под Питером нашли сожженные тела женщины с ребенком (фото)Отмечается, что ранее женщина состояла на учете в психдиспансере.

Недавно там заключили, что она не несет опасности для общества.

Она не объяснила правоохранителям причины своего поступка. Сообщается, что её ребёнка изолировали.

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Автор: Людмила Жерновская