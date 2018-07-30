Главный путинский байкер спрогнозировал будущее России: алтари и военные заводы

"Хирург" упрекнул ряд российских музыкантов за отказ ехать на рок-фестиваль с танками.

Руководитель связанного с Кремлем байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов прокомментировал отказ ряда музыкальных коллективов ехать на крупный российский рок-фестиваль «Нашествие» из-за его милитаризации, упрекнув их в пацифизме.

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Соответствующее заявление Залдостанов сделал в эфире «НСН».

«Надо же, рационалисты эдакие выискались, пацифисты, граждане Мира! Знают ли они, что все успешные государства основаны не на подобных «ценностях», а на идеалах и национальных героях, которые одержимы любовью к своему отечеству», - заявил «Хирург».

«У нашей вековечной России во все века было всего два союзника – армия и флот [данную цитату часто приписывают императору РИ Александру III – ред.]. Все остальные разговоры на эту тему от лукавого. Будущее России это алтари и оборонные заводы», - заключил Залдостанов.

Ранее музыканты панк-группы «Порнофильмы» отказались выступать на ежегодном рок-фестивале «Нашествие», объяснив это тем, что на его территории «будут танки и мобильные пункты призыва в армию».

Следом за «Порнофильмами» от участия в фестивале отказались группы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и Distemper.

Ранее Newsweek писало, что пресловутые байкеры «Ночные волки», тесно связанные с президентом России Владимиром Путиным, открыли военную базу под боком Украины посреди страны НАТО.