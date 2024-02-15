В сети пишут, что российское ПВО продолжает убивать жителей Белгорода.

Днем в четверг, 15 февраля, в российском Белгороде прогремели взрывы. Сообщается о погибших, раненых и о "прилете" в ТЦ.

Обновлено 12:35. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, 5 из которых - дети.

Обновлено 12:25. По новой информации, 16 человек пострадали, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что осколки ракет упали на территории школьного стадиона на улице 60-летия Октября.

По данным российских Telegram-каналов, по состоянию на 12:10 известно о девяти погибших и 10 пострадавших.

В сети сообщают, что российское ПВО продолжает убивать жителей Белгорода.

Тем временем Минобороны РФ заявило об ударе по Белгороду реактивной системой залпового огня RM-70 "Вампир": "Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области".

Взрывы в Белгороде 15 февраля - видео

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