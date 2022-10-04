Произошла массовая драка.

В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны. Но новобранцы просто избили "старичков".

Об этом пишет Telegram "Baza".

Конфликт между военными произошёл в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию. Военнослужащие, которые были прикреплены к части, стали требовать с новеньких одежду и мобильные телефоны.

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Те на замечания ответили кулаками. Произошла массовая драка. По данным "Baza", избитыми оказались около 20 "дедов". Избитые спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.

В Алабино приехала военная полиция и сотрудники МВД. Заявления в полицию никто из них в итоге не написал.

Мобилизация в России

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В итоге из России убежали сотни тысяч мужчин.

Предварительно российское командование планировало набрать до 300 тысяч военнообязанных. Появляются все новые данные, что некоторые "резервисты" уже брошены на самые горячие участки линии фронта.

По мнению западных экспертов, мобилизация вряд ли сможет изменить нынешнее сложное положение ВС РФ на поле боя. Некоторые СМИ пишут, что обновление разбитых частей новобранцами может разве что замедлить продвижение ВСУ.

На сегодня украинские защитники вытеснили РФ из Харьковщины, обрушили линию обороны россиян в Донецкой области, появляется все больше данных об успешном продвижении на Херсонском направлении.

С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали уже 60 430 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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