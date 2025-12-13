Вследствие штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил обороны Украины.

Главное управление разведки (ГУР) опубликовало эксклюзивные кадры штурмовых действий спецназовцев на Покровском направлении.

Как отмечают в пресс-службе ГУР, на кадрах видно штурм здания, где засели российские захватчики, зачистку окопов, сбивание вражеского дрона, ювелирную работу операторов FPV и медицинскую помощь раненому. На видео - боевая работа воинов "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура".

В ГУР уточнили, что речь идет об эпизодах осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта.

Видео дня

"В результате штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации", - говорится в сообщении.

Покровское направление сегодня

Как сообщал УНИАН, по данным DeepState,российские оккупанты продвинулись возле Мирнограда Донецкой области. Отмечается, что российские захватчики продвинулись во Владимировке, Паньковке и Новоэкономическом, а также вблизи Мирнограда и Софиевки.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что отход Сил обороны Украины на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени. По его словам, бои за эти города стали следствием количественного превосходства российских оккупационных войск. Роль здесь также сыграли благоприятные погодные условия.

