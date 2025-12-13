Эзотерик рассказала, какие камни и для чего нужно использовать.

Каждый камень имеет свои уникальные свойства: одни защищают от негатива, другие притягивают любовь или финансовые возможности, а третьи дарят энергию и мотивацию. Эзотерик и современная ведьма Ana Raya рассказала УНИАН, какие минералы считаются самыми мощными в каждой сфере жизни и как правильно активировать их силу.

Кристаллы не меняют жизнь мгновенно, не приносят деньги и не лечат болезни, но они способны помочь усилить определенные сферы жизни.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Какие камни обладают магическими свойствами и считаются самыми сильными

По словам Ana Raya, нет одного "универсального" камня, который защищает от всего - каждый минерал имеет собственные свойства и при этом может еще и защищать. Такие камни обычно черного цвета.

Например, турмалин, известный также как шерл, считается одним из самых распространенных защитных камней. Его ценят не только как барьер от негатива, но и за способность отражать постороннюю энергию обратно к отправителю.

По ее словам, он также способен "приглушать" эмоциональное напряжение в пространстве, уменьшать энергетическое давление и даже защищать от эмоционального истощения или так называемого энергетического вампиризма.

Ведьма объяснила, какой камень является сильнейшим оберегом, и один из них - это обсидиан. Он также черного цвета, имеет мощные защитные качества: его считают сильным "щитком" от темных воздействий, нежелательных энергий и низких вибраций.

"И плюс к этому такой камень, способен сделать человека более решительным, он будто насыщается его вибрациями", - добавляет Ana Raya.

Еще один мощный минерал - морион, который создает сильный энергетический барьер и не позволяет негативу проникать в ваше пространство, рассказывает эксперт. По ее словам он способен "вытягивать" тяжелые эмоции и очищать разум от страхов и внутренних блоков. Часто Морион используют практики и эзотерики, ведь камень хорошо работает в энергетических чистках и усиливает глубинные родовые практики, помогая избавляться от давних страхов и напряжения.

"Этот камень подходит тем, кто работает с тяжелой энергией, пытается преодолеть стресс, тревожность или депрессивные состояния. Этот минерал имеет черную окраску и является достаточно распространенным в Украине. Но важно иметь серьезный внутренний запрос - морион довольно сильный и не всем подходит", - предостерегает она.

Еще один важный защитный минерал - лабрадорит. Он может быть светлым (его иногда называют лунным камнем) или темным, с характерным переливающимся сиянием. Темный лабрадорит тоже служит энергетическим щитом, который укрепляет ауру и отражает негативные влияния.

По словам практика, все натуральные, настоящие камни, имеют магические свойства. Все те, которые добыты и отполированы, а не просто стеклянные подделки, сохраняют в себе энергию и вибрацию, которой человек может воспользоваться.

Зато действительно сильный кристалл, который будет влиять вибрацией на человека, состоит из уникальных химических частиц. Впрочем, если человек будет очень сильно верить в подделку, она может "сработать" по эффекту плацебо.

А вот использование камней зависит от намерения человека: что он хочет привлечь, улучшить или защитить, а также от способа взаимодействия - носить в украшениях, расположить возле рабочего места или использовать в медитациях и практиках.

"Камни, которые носят при себе, помогают сохранить личную энергию и обеспечивают защиту. Важно, чтобы камень в украшении находился возле того центра тела, за который он отвечает. Например, для любовных энергий камень следует носить возле сердца. Даже обручальные кольца и кольца можно подбирать, учитывая значение пальцев и их связь с органами", - говорит эзотерик и добавляет, что исторически драгоценные камни в коронах усиливали связь человека с высшими силами.

Для медитаций минералы можно держать в руке или расположить вокруг себя. Перед использованием его желательно "программировать" - взять в руки, почувствовать форму и энергию, установить свое намерение. Правильное расположение и настроенные намерения усиливают эффект камней, добавляет практик.

Какой камень дает силу и энергию

Ana Raya объяснила, какой камень дает силу и энергию и как правильно его применять. По словам эзотерика, красные и "огненные" камни традиционно усиливают энергию, добавляют мотивированности и помогают выходить из состояния апатии.

Один из самых распространенных - карнеол (сердолик). Он стимулирует активность, пробуждает смелость и повышает выносливость, поэтому относится к так называемым камням-активаторам. Подобно действует и гранат: этот бордовый минерал усиливает внутреннюю волю, заряжает энергией и помогает двигаться к конкретным целям, если человек готов к изменениям и сознательной работе над собой. Гранат как бы "включает" жажду жизни, объясняет Ana Raya.

"Тигровый глаз помогает держать фокус, когда важно сохранять целеустремлённость. Красная яшма укрепляет выносливость и физическую, и ментальную, помогает не отступать от планов. На самом деле существует множество минералов - хризокола, опал, селенит, хризопраз и др. Но важно помнить о подделках: их становится больше, потому что люди часто хотят "иметь" камень, не разбираясь. Впрочем, искусственные минералы не несут природной энергетики, поэтому важно выбирать настоящие", - заключает эзотерик.

Также она добавила в этот список амазонит - минерал, который, по словам Ana Raya, часто остается без внимания - камень поддержки внутренней силы, способный снизить уровень нервозности, тревожности, стресса и помогает найти внутреннюю силу для того, чтобы принять какое-то решение. Эзотерик заметила, что если по каким-то причинам вы забываете об определенном камне среди тех, что имеете, "значит, либо сейчас не нуждаетесь в его энергии, либо он уже выполнил свою роль в вашей жизни".

Какой камень можно носить постоянно для любви

По словам эзотерика, такие камни обычно имеют нежные розовые или красные оттенки, хотя встречаются и другие вариации в зависимости от их энергетической направленности.

"Популярный - это розовый кварц. Розовый кварц действует на центр любви в теле человека, то есть на анахату. Это центр, который находится в районе груди человека. Такой камень не просто может притягивать любовь, он больше учит человека любить, в первую очередь самого себя и быть к себе более сострадательным, он дает для человека фундамент, а уже в дальнейшем дарить любовь другим", - говорит Ana Raya.

Она добавляет, что он также помогает мягко пройти сложные любовные переживания. Кроме поддержки, камень также способствует гармоничным отношениям и привлекает людей, настроенных на искренность и серьезность, а не на токсичные связи.

"Красный гранат. Как я уже говорила, один камень может иметь несколько направлений действий. Если человек хочет добавить искры в отношения, здесь как раз и подойдет красный гранат, ну или рубин. Идет также притяжение этих отношений, но они будут пылкими, активными, энергетически жгучими. Поэтому здесь этот камень можно использовать, но осторожно с головой", - рассказывает эзотерик.

Изумруд же советуют тем, кто уже находится в стабильных и долговременных отношениях. Он помогает укрепить связь между партнерами, вернуть взаимопонимание и эмоциональную близость, которая могла со временем потеряться. Также изумруд ассоциируют с честностью, искренностью и верностью, поэтому его часто выбирают как дополнительный символ доверия в паре.

Какой самый мощный магический камень для улучшения финансового состояния

Один из самых известных среди таких камней, говорит сумская ведьма - цитрин. Он ассоциируется не только с деньгами, но и с возможностями: помогает притягивать возможности для заработка, усиливает уверенность, поддерживает в финансовых решениях и бизнес-процессах.

Зеленый авантюрин работает как камень удачи. Его символика связана с готовностью рискнуть ради результата, поэтому он добавляет смелости "схватить удачу за хвост", говорит эзотерик. В то же время, по словам AnaRaya носить его постоянно не стоит - этот камень может давать импульс для рывка, но при чрезмерном использовании способен забирать больше энергии, чем приносить.

"Например, у вас есть авантюрин и вы сделали с ним отдельные практики и получили желаемые деньги, отложите этот камень. Но если этот камень слишком долго будет у вас в действии, то он может так сделать, что вы наоборот деньги куда-то вложите, или потратите без желания", - отметила она.

Еще один из камней, способный притягивать финансы - пирит - камень успеха и решимости. Он помогает воплощать идеи, раскрывать потенциал в бизнесе или собственном деле.

"Если держать пирит на рабочем месте, он может способствовать появлению новых бизнес-контактов, свежих мыслей и полезных возможностей. Кроме того, пирит укрепляет уверенность в себе, впрочем, у этого камня в основном "мужская энергия", поэтому он лучше работает у мужчин", - говорит практик.

Также среди верных помощников в делах финансов можно выделить малахит - это камень успеха и благоприятных перемен. По словам эзотерика, он действует как поддержка на пути к целям, помогая человеку двигаться в направлении желаемого. Кроме того, малахит способен влиять на внутреннее мышление, менять модели поведения, открывая возможности для самореализации, говорит Ana Raya.

