Потери врага в живой силе, вооружении и технике доразведываются.

Сегодня на юге украинские военные подразделения выполнили 196 огневых задач по обеспечению поддержки продвижения ВСУ.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

"Враг пытается обороняться, но на некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск. В полдень в Бериславском районе Херсонской области при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям вражеский штурмовик Су-25 был сбит нашим зенитно-ракетным подразделением. Потери врага в живой силе, вооружении и технике доразведываются", - сказал Назаров.

Видео дня

Он отметил, что войска ВСУ продолжают вести огневой контроль оккупированной территории, осуществляя поражения районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, его пунктов управления и логистических объектов.

По его словам, положение, состав и состояние вражеских подразделений существенно корректируется влиянием украинских сил.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: главные военные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. После молниеносного освобождения большей части оккупированных районов Харьковщины, защитники освободили Лиман Донецкой области и вышли на Торское.

В то же время в Генштабе сообщили об освобождении Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Ситуация на этом участке фронта, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", "набирает обороты" - ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.

Сейчас оккупанты усиливают оборону в Кременной.

Между тем российские войска за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения украинские силы ликвидировали уже 60 430 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: