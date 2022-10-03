Сегодня на юге украинские военные подразделения выполнили 196 огневых задач по обеспечению поддержки продвижения ВСУ.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.
"Враг пытается обороняться, но на некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск. В полдень в Бериславском районе Херсонской области при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям вражеский штурмовик Су-25 был сбит нашим зенитно-ракетным подразделением. Потери врага в живой силе, вооружении и технике доразведываются", - сказал Назаров.
Он отметил, что войска ВСУ продолжают вести огневой контроль оккупированной территории, осуществляя поражения районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, его пунктов управления и логистических объектов.
По его словам, положение, состав и состояние вражеских подразделений существенно корректируется влиянием украинских сил.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: главные военные новости
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. После молниеносного освобождения большей части оккупированных районов Харьковщины, защитники освободили Лиман Донецкой области и вышли на Торское.
В то же время в Генштабе сообщили об освобождении Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Ситуация на этом участке фронта, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", "набирает обороты" - ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.
Сейчас оккупанты усиливают оборону в Кременной.
Между тем российские войска за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.
С начала полномасштабного вторжения украинские силы ликвидировали уже 60 430 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.