Вольфганг Ишингер считает, что после окончания войны в Украине Европе придется нести гораздо большую часть бремени.

Европа в безопасности, пока украинские войска продолжают сдерживать российскую агрессию. Об этом заявил председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер в интервью DW.

Европа в безопасности, пока война ведется в Украине

"Пока эта война (России против Украины - УНИАН) ведется - решительно и мужественно - нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности", - сказал он.

Ишингер отметил, что Украина на протяжении уже многих лет сдерживает российскую армию. Он считает, что в момент, когда война закончится, РФ получит время на накопление ресурсов и перегруппировку для нового нападения, но уже в более широком масштабе.

Видео дня

"Наши усилия, направленные на то, чтобы стать способными защищать Европу, на этом не завершатся. Они, наоборот, по-настоящему только начнутся. До сих пор бремя несут украинцы. После окончания войны нам придется нести гораздо большую часть этого бремени", - добавил дипломат.

Он также согласился с мнением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что следующей целью России могут стать страны Альянса.

Кроме того, Ишингер высказался о возможности заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Он признал, что есть интенсивная дипломатическая активность, но выразил осторожный оптимизм относительно того, к чему это может привести.

"Возможно, эта интенсивная работа действительно приведет к какому-то решению по действительно ключевому вопросу", - заявил Ишингер.

Ключевые вопросы в урегулировании войны

Дипломат уверен, что ключевыми вопросами в урегулировании войны являются территории и гарантии безопасности.

"И мы знаем, думаю, действительно знаем, что гарантии безопасности, которые кто-то прописывает на бумаге, как правило, стоят ровно столько, сколько стоит сама эта бумага, и не намного больше. Иначе говоря, возникает вопрос: как наполнить такие гарантии реальным содержанием, реальной ценностью для тех, кого они должны защищать?", - добавил Ишингер.

Трамп отказался комментировать вопрос Донбасса

Ранее президент США Дональд Трамп сделал новые заявления о мирном соглашении по Украине. Он подчеркнул, что в достижении мира в Украине есть "значительный прогресс", но отказался отвечать на вопрос журналиста относительно того, как могла бы работать "свободная экономическая зона" на Донбассе и других землях, которые захватила РФ.

По словам Трампа, территориальный вопрос является очень сложным. Он добавил, что хочет остановить убийства.

Вас также могут заинтересовать новости: