В воскресенье в Киеве будет мокрый снег.

В воскресенье, 14 декабря, к похолоданию в Украине присоединятся дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

На севере, западе, в центральной части Украины, местами - в Харьковской и Запорожской областях ожидается мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

В большинстве восточных областей будет без существенных осадков, а в южной части - дождь, в Запорожье - с мокрым снегом.

Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3-х мороза до 3-х тепла, а в западных областях +3...+6 градусов.

"И еще к похолоданию и снегу присоединится в воскресенье порывистый сильный северо-западный ветер. Поэтому в воскресенье теплее одеться стоит, посидеть дома, но если погулять - то лучше до обеда, когда еще есть естественный свет", - посоветовала Диденко.

Какой будет погода в Киеве

В воскресенье в Киеве будет мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, температура воздуха 0...+2 градуса. Оба дня, в субботу и воскресенье, будет ветрено, подчеркнула Диденко.

Напомним, синоптик Виталий Постригань также прогнозирует похолодание в Украине. По его словам, уже сегодня циклонический вихрь развернется своей тыловой холодной частью. Произойдет арктическое вторжение.

Из-за ночных морозов и небольших осадков в виде снега на дорогах может образоваться гололедица.

