Курс доллара в Украине в субботу, 13 декабря, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 42,00 до 42,25 гривни и продажа от 42,40 до 42,70 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.
При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 49,30 до 49,60 гривни и продажа от 49,70 до 50,10 гривни.
"Из-за роста курсовых рисков обменники несколько расширят разницу между покупкой и продажей валюты. Он и по доллару, и по евро будет в пределах 20−30 копеек", - сообщил эксперт.
При этом он напомнил, что 18 декабря пройдет заседание Европейского центрального банка по процентным ставкам, которые, скорее всего, сохранятся на нынешнем уровне.
"Хотя решение европейского регулятора достаточно прогнозируемо - традиционные ралли по паре евро/доллар перед этой датой состоятся. А значит и волатильность по евровалюте относительно гривни тоже на следующей неделе вырастет", - объяснил Козырев.
Он предупредил, что евро будет сегодня главным инструментом для спекуляций из-за большого разброса курсов покупки и продажи валюты на наличном рынке.
Курс доллара в Украине 15 декабря
Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар. При этом официальный курс евро валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро.