На нашу планету повлияют выбросы корональной массы высокоскоростной поток из крупной корональной дыры на Солнце.

На выходных, 13 и 14 декабря, сильных магнитных бурь не ожидается, но геомагнитная активность останется несколько повышенной. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученных, активность будет повышена из-за прохождения недавних выбросов корональной массы и воздействия высокоскоростного потока из крупной корональной дыры в северной части Солнца.

По прогнозу, в течение 13 и 14 декабря периодически будет фиксироваться магнитная буря уровня G1 - это слабая магнитная буря.

Ожидается, что уже 14-15 декабря магнитных бурь не будет вовсе.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Считается, что магнитные бури способны влиять на самочувствие: у некоторых людей появляются головные боли, упадок сил, проблемы со сном или скачки давления. Полностью защититься от геомагнитных колебаний невозможно, но снизить их воздействие вполне реально.

В такие дни важно уменьшить нагрузку на организм. Постарайтесь больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. Полезно скорректировать режим дня: спать не менее 8 часов и прогуливаться на свежем воздухе.

Обратите внимание на питьевой режим. Отдавайте предпочтение простой чистой воде, а не сладким напиткам, кофе и алкоголю. Рацион стоит сделать легче: овощи, фрукты и нежирные блюда поддержат уровень энергии без перегрузки организма. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами в дни бурь важно соблюдать рекомендации врача и принимать препараты по схеме.

