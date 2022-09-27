Россияне не проходят медкомиссию и не занимаются подготовкой к службе.

Мобилизованных россиян везут на фронт без предварительной подготовки.

Об этом сообщает российский правозащитный проект "Первый отдел".

Отмечается, что мужчины, которых призывают в рамках частичной мобилизации, не проходят медкомиссию и не занимаются подготовкой к службе.

Видео дня

Правозащитники публикуют видео российского военнослужащего из 1-го танкового полка, которого перебрасывают в Херсонскую область.

"Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию: 29-го нас ждет отправка в Херсон", - сказал оккупант.

Он подчеркнул, что "никакой подготовки, ни стрельб, ни теоретической подготовки - ничего".

Мобилизация в России

21 сентября российский президент Владимир Путин в ответ на поражение в Харьковской области объявил частичную мобилизацию в России.

Предварительно, по данным Минобороны РФ, должны призвать до 300 тысяч человек, которые уже имеют боевой опыт. Однако СМИ указывают на тайный пункт указа Путина, который делает возможной мобилизацию до миллиона человек.

Уже есть факты мобилизации студентов, людей с очевидными проблемами со здоровьем и тому подобное. Также в Москве заговорили о запрете на выезд из страны мужчинам призывного возраста.

Несколько дней продолжаются антивоенные протесты в Москве. В течение 24 сентября силовики задержали до тысячи граждан в 32 городах. 25 сентября на протесты вышли жители Дагестана.

По предварительным подсчетам МВД, российское командование в течение первой волны могут мобилизовать до 40 тысяч человек, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Впрочем, вряд ли РФ сможет решить логистические и административные проблемы чтобы собрать даже 300 тысяч военных.

Западные аналитики подчеркивают, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

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