Сегодня активно используется Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

Об этом он сказал во время всеукраинского информационного телемарафона.

"На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск", - сказал он.

"Вы также видите, насколько активно используется Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. Прежде всего, это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток. За то, это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе к применению реактивных систем залпового огня HIMARS и М270.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины имеют на вооружении 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов.

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