Глава МИД заявил, что главный приоритет сегодня - держать ситуацию на контроле и быть реалистичными в оценке негативных угроз и не уменьшать угрозы потенциального военного вторжения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

"Численность российских военных, накопленных вдоль границы Украины и на оккупированных территориях Украины, является большой и создает прямую угрозу для Украины, однако, на данный момент, когда мы говорим, это число является недостаточным для полномасштабного наступления против Украины вдоль всей украинской границы", - подчеркнул Кулеба.

"Более того, им до сих пор не хватает некоторых важных военных признаков и систем для осуществления такого полномасштабного наступления. Это не означает, что они не будут способны нарастить эту силу до достаточного уровня в течение определенного периода времени", - добавил министр.

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Он отметил, что можно сто раз в день говорить, что вторжение является неизбежным, но это не меняет ситуацию на местах.

"Сейчас мы видим сценарий дестабилизации Украины. И этот сценарий, несомненно, является неизбежным, и уже происходит путем распространения паники, путем оказания давления на украинскую финансовую систему, путем осуществления кибератак против Украины. Это также часть российского плана агрессии, и по сути, я уверен, что президент Путин был бы счастлив увидеть, как этот план станет успешным. Поэтому, он даже не должен применять военную силу, чтобы создавать для украинцев чрезвычайно уязвимое положение", - сказал Кулеба.

Как сказал министр, Украина говорит с международными партнерами о том, что главный приоритет сегодня - держать ситуацию на контроле и быть реалистичными в оценке негативных угроз, не уменьшать угрозы потенциального военного вторжения.

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения РФ на Украине - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако в РФ это отрицают.

В то же время, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

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