Жители оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство РФ, могут быть депортированы.

Президент РФ Владимир Путин узаконил депортацию жителей незаконно аннексированных территорий Украины, отказавшихся принять российское гражданство.

В подписанном указе говорится, что граждане Украины, проживающие на незаконно аннексированных территориях и решившие сохранить украинское гражданство, могут проживать там до 1 июля 2024 года. После чего их могут депортировать.

Отдельный пункт президентского указа касается депортации тех, кто "создает угрозу национальной безопасности" России. Жителей незаконно аннексированных регионов, которые выступают за "насильственное изменение основ конституционного строя" в России, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в "несанкционированных" акциях, будут депортировать и запрещать им въезд в страну, пишет "Дождь".

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Ситуация на оккупированных территориях Украины - детали

Российская Федерация заставляет украинцев получать свои паспорта на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует об абсолютном насилии захватчиков над гражданами Украины.

На временно оккупированных территориях Запорожской области темпы российской паспортизации очень низкие, поэтому российские захватчики вводят все новые меры давления на местное население с целью улучшения ситуации. Гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий обязался до 9 мая обеспечить полную паспортизацию на этой территории.