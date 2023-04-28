В списке оснований для лишения гражданства и "организация вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя"

Президент Российской Федерации Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства РФ за "дискредитацию" российской армии.

В опубликованном на интернет-портале правовой информации документе говорится, что лишать гражданства смогут за преступления террористической направленности, преступления в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, а также за действия, создающие угрозу национальной безопасности России.

Также в этом перечне публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля, дискредитация использования Вооруженных сил РФ, дезертирство и "организация вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России".

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"Закон о депортации украинцев"

Напомним, что ранее Путин подписал указ, позволяющий депортировать с оккупированных территорий Украины людей, отказавшихся принять российское гражданство.

Согласно этому указу, жители оккупированных украинских территорий, не получившие паспорта Российской Федерации, будут считаться иностранцами. После 1 июля 2024 года захватчики смогут их депортировать.

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