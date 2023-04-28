Президент Российской Федерации Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства РФ за "дискредитацию" российской армии.
В опубликованном на интернет-портале правовой информации документе говорится, что лишать гражданства смогут за преступления террористической направленности, преступления в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, а также за действия, создающие угрозу национальной безопасности России.
Также в этом перечне публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля, дискредитация использования Вооруженных сил РФ, дезертирство и "организация вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России".
"Закон о депортации украинцев"
Напомним, что ранее Путин подписал указ, позволяющий депортировать с оккупированных территорий Украины людей, отказавшихся принять российское гражданство.
Согласно этому указу, жители оккупированных украинских территорий, не получившие паспорта Российской Федерации, будут считаться иностранцами. После 1 июля 2024 года захватчики смогут их депортировать.