В РФ "художницам" грозит наказание за вандализм, узнали журналисты.

В селе Среднебелая Амурской области Российской Федерации (Дальний Восток) девушка подбила свою племянницу на "развлечение" – они баллончиком нанесли на стены Среднебельского Богородичного женского монастыря сатанинские знаки.

Тете 29 лет, а ее племяннице – 15, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

"Развлечение придумала 29-летняя мадам и подбила на дело 15-летнюю племянницу. Взяли в руки баллончики с красной и черной краской и отправились к… монастырю. Получилось некрасиво, но, по мнению хулиганок, очень смешно", – отмечается на канале.

После инцидента правоохранители начали дело по статье "Вандализм, совершенный группой лиц по предварительному сговору" (ст. 214 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание за вандализм в России – до трех лет лишения свободы.

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Ранее похожий инцидент произошел в захваченном Россией Крыму. В начале ноября прошлого года стало известно, что в Ленинском районе 29-летний мужчина осквернил церковь – нарисовал половой орган и написал с ошибкой слово "Сатана" ("Сатата").

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