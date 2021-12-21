Мужчина хочет исполнения всех своих несбывшихся желаний и 10 миллионов рублей.

В России мужчина подал судебный иск к Деду Морозу.

Как сообщают "Известия", петербургский юрист Игорь Мирзоев возмущен тем, что его мечты не сбываются, и требует 10 миллионов рублей (более 3,6 миллиона гривень) за 23 года, проведенные без подарков.

"Мой иск вызван возмущением моим, так как из года в год перед Новым годом я вижу, что со всех углов начинают кричать про подарки, которые дарит Дед Мороз, исполняя заветные мечты. Мне попалась группа "ВКонтакте" того самого Деда Мороза из Великого Устюга. Я зашел на нее, посмотрел. Там этот Дед Мороз позиционирует себя как великий волшебник, который исполняет любые желания любого гражданина Российской Федерации и, плюс ко всему, дарит подарки. В общем-то, меня это возмутило как юриста. Я подумал: "Нормально. С 98-го года они существуют, ... а я, в общем-то, не получил ни разу подарка с этого момента, и мои желания заветные также ни разу не исполнились", - рассказал мужчина журналистам.

По словам россиянина, его друзья и знакомые тоже не получали подарков от Деда Мороза из Великого Устюга. Поэтому истец решил "восстановить справедливость" и "затребовать исполнение" всех своих желаний с 1998 года по сегодняшний день. Среди желанных подарков он назвал, к примеру, дорогой автомобиль и дорогостоящую квартиру.

Мужчина говорит, что в дополнение будет требовать 10 миллионов рублей в качестве компенсации "морального вреда" за 23 года ожидания исполнения его мечт, чтобы Дед Мороз больше "не разбрасывался словами направо и налево".

Как сообщал УНИАН, ранее белорусский Центральный универмаг опозорился с праздничной инсталляцией в витрине, на которой видно, что кто-то загадал на Новый год "свободу", однако вскоре список отредактировали и убрали это желание.

А в Киеве решили оригинально наказать всех воров елок: будут вонять.

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