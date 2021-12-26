Больше половины опрошенных назвали одно место, в котором прячут новогодние подарки.

Подарки на новогодние праздники чаще всего прячут в шкафу, расположенном в спальне, в свободной комнате или в прихожей в гардеробе.

Еще одно популярное место для того, чтобы спрятать подарок, – это пространство под кроватью, свидетельствуют результаты исследования портала Neighbor, в котором приняли участие тысяча американцев.

По его данным, ТОП-5 самых популярных мест, в которых прячут подарки на Новый год, замыкает багажник автомобиля.

В исследовании говорится, что в шкафу подарки прятали 53% опрошенных, в свободной комнате – 32%, в гардеробе в прихожей и под кроватью – по 26%, а в багажнике машины – 25%.

Исследователи выяснили, что американцы чаще всего находили подарки в спальне – в шкафу или под кроватью презенты обнаруживали 49% опрошенных.

Читайте такжеКак встретить Новый год 2022: приметы, поверья, запреты и обрядыНапомним, в ночь на 1 января наступит новый – 2022 год, по восточному календарю он будет годом Тигра.

Ранее журналисты назвали самые удобные подарки на Новый год 2022 – это абонемент, например, в спортзал, курсы и видеооткрытки, записанные звездами.

Считается, что на праздник нельзя дарить кошельки и посуду, средства гигиены, парфюмерию, расчески, алкоголь и аксессуары к ним, бытовые и "непраздничные" аксессуары, свечи и зеркала, часы, изделия с жемчугом, шарфы, все колючее и острое.

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