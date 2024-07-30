У старика диагностировали ушиб и рассечение челюсти.

В российском городе Пермь грабитель в подъезде жилого дома жестоко избил пенсионера из-за колбасной нарезки и бутылки лимонада. Как сообщает "База", инцидент произошел 29 июля в многоквартирном доме на улице Мотостроителей.

"83-летний пенсионер поднимался к лифту, когда сзади к нему подошел мужчина. Сначала он просто попытался вырвать пакет из рук дедушки, а когда тот не отдал — ударил его в челюсть. Старик повалился в лифт, а неадекват продолжил тянуть пакеты и бить дедушку. Добычей грабителя стали бутылка лимонада и какая-то нарезка", — пишет издание.

Случившееся зафиксировано камерой наружного наблюдения, установленной в подъезде дома. На видео, которое обнародовали росСМИ, запечатлено, как пенсионер поднимается по лестнице с пакетом, в котором, как позднее оказалось, продукты питания. Видно, что пожилому человеку трудно идти - он передвигается очень медленно, держась за перила. В подъезд за ним входит молодой мужчина и, когда жертва вызывает лифт, пытается отобрать пакет.

Получив неожиданное сопротивление (пенсионер пытается удержать продукты), грабитель с силой бьет старика кулаком в лицо. Из-за удара пострадавший падает, пакет рвется, и еда вываливается на пол. Злоумышленник продолжает бить пенсионера, в том числе ногами, и подбирает продукты. Добыча грабителя состоит из бутылки лимонада, какой-то нарезки и, очевидно, фруктов. Также зафиксировано, как злоумышленник выходит на улицу с частью продуктов, но затем возвращается и подбирает с пола что-то еще. При этом он снова бьет ногой беспомощного старика.

"После происшествия старик с дочерью поехал в больницу — у него диагностировали ушиб и рассечение челюсти. От госпитализации мужчина отказался. Нападавший уже задержан", — сообщила "База".

Другие происшествия в России

Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации произошел скандал с участником войны против Украины – в Приморье оккупант жестоко избил двух женщин. Жертва нападения рассказала, что оккупант вместе с другом избил другую женщину до потери сознания, а потом переключился на нее.

В соцсетях обнародовано видео, на котором мужчина крепкого телосложения, применяя ненормативную лексику, угрожает молодой женщине, в частности, разбить ей лицо. Его не смущает присутствие полиции. Более того, он в присутствии правоохранителей обещает расправиться с жертвой, когда те уедут.

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