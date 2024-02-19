Оккупанты обвиняют в отравлениях Украину.

В Российской Федерации заявили, что глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник отравлен сильнодействующим токсичным веществом.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов утверждает, что Пасечник якобы 5 декабря 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

"До этого об отравлении Пасечника не сообщалось", - говорится в сообщении.

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Кириллов также заявил, что в августе 2022 года "губернатор" Херсонщины Владимира Сальдо был отравлен химикатом рицином, который якобы обнаружили в биомедицинских пробах.

В отравлениях Россия обвиняет Украину.

Справка УНИАН. Фенол — органическое соединение, возглавляющее класс фенолов. Токсичен, является сильным ирритантом. О нем известно как о промышленном загрязнителе. В чистом виде фенол токсичен для животных и человека. По степени воздействия на человеческий организм относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.

Отравление жены Буданова - главные новости

Осенью 2023 года стало известно, что супругу главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова – Марианну - отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используют в быту и военном деле.

Экс-глава Украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова нашли мышьяк. Кроме того, симптомы отравления заметили у нескольких высокопоставленных чиновников Главного управления разведки Минобороны. Позднее Буданов сказал, что знает, кто отравил его супругу. В интервью одному из французских изданий он рассказал, что Марианна Буданова чувствует себя лучше. По его словам, он сам пережил много покушений и не исключает, что "переживет еще много". Кроме того, Буданов предположил, что скоро на территории РФ произойдут соответствующие события и "все это поймут".

Также представитель ГРУ заявил, что отравление получили руководители подразделений, которые ответственны за операции ГУРа, которые проводились на территории России.

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