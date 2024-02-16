Он говорит, что знает, кто за этим стоит.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены, о котором стало известно в конце ноября.

В интервью французскому изданию Liberation он рассказал, что Марианна Буданова уже чувствует себя лучше. В то же время разведчик отметил, что в его организме яда не было. "Но я пережил много покушений и, наверное, переживу еще много", - добавил он.

"Думаю, что в ближайшее время вы увидите соответствующие действия на российской территории, и все это поймут", - добавил Буданов.

Что известно об отравлении жены Буданова:

Как сообщал УНИАН, прошлой осенью стало известно, что супругу главного разведчика отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используют в быту и военном деле.

Экс-глава Украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова нашли мышьяк. Кроме того, симтомы отравления заметили у нескольких высокопоставленных чиновников Главного управления разведки Минобороны.

Данные об отравлении других сотрудников ГУР подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. К тому времени курс лечения Марианны Будановой уже заканчивался, она должна была находиться под наблюдением медиков.

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