Отравление получили также высокопоставленные сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, отметил экс-глава СВР.

Украинская сторона небезосновательно считает, что к отравлению жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Марианны причастны спецслужбы РФ.

О причастности российских спецслужб к преступлению свидетельствует то, что анализы показали наличие в организме Будановой двух тяжелых металлов, рассказал генерал-лейтенант и бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в эфире программы "Аргумент". По его словам, о российском следе в преступлении также говорит то, что симптомы отравления были и у нескольких высокопоставленных сотрудников ГУР МО.

"Когда мы получили данные, безусловно, говорить сразу, что это причастность российских спецслужб было бы преждевременным, но тот факт, что именно два тяжелых металла было найдено в результате проведения анализов, - это мышьяк и ртуть, свидетельствует о том, что это неслучайное отравление. Вот, и кроме жены Кирилла Буданова такие же симптомы (отравления, - Ред.) имеют несколько высокопоставленных сотрудников украинской военной разведки…", - сказал он.

Кондратюк добавил, что речь идет о руководителях "тех подразделений, которые ответственны за операции ГУРа, которые проводились на территории России - и по созданию движения сопротивления, и другие многие операции". "И именно в связи с этим есть небезосновательные выводы, что именно это отравление неслучайно, и за ним действительно стоят российские спецслужбы…", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Отравление Будановой - что уже сообщалось

28 ноября журналисты узнали, что Марианна Буданова пережила отравление и лечилась в Украине в одном из медучреждений. Кроме того, стало известно об отравлении нескольких сотрудников украинской военной разведки.

Позже в ГУР Минобороны подтвердили правдивость информации об отравлении Будановой и своих сотрудников. В ведомстве также сообщили, что оно самостоятельно занимается расследованием отравления.

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