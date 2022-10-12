Идут споры относительно того, кто может стать новым лидером страны-оккупанта.

Политические оппоненты российского диктатора Владимира Путина впервые за два десятилетия считают вероятной его отставку. На фоне провалов оккупантов в Украине в РФ уже спорят относительно того, кто может заменить главу Кремля.

Об этом пишет Politico.

Война в Украине оборачивается против Путина и подрывает его непобедимость. В руководстве РФ началась внутренняя борьба и появились те, кто критикует действия военно-политического командования.

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"Чиновники теперь, похоже, пытаются воспользоваться меняющимся политическим ландшафтом. Источники в Кремле утверждают о вспышках публичного инакомыслия со стороны представителей российской элиты, в частности чеченского лидера Рамзана Кадырова и руководителя группы "Вагнера" Евгения Пригожина", – сказал он.

Экс-премьер РФ Михаил Касьянов убежден, что власть президента может внезапно ослабнуть.

"Я считаю, что через три-четыре месяца произойдут кардинальные изменения", – поделился он.

Другие оппоненты диктатора избегают прогнозов, но почти уверены, что война становится причиной поворотного момента и начала конца Путина.

Кадыров и Пригожин избегали прямого осуждения Путина, что играет на руку Кремлю, оставляя возможность переложить ответственность за провалы в Украине на Минобороны и генералитет. Эту стратегию Путин уже частично реализовывает, упрекнув Минобороны за провал мобилизации.

Зато ни Пригожину, ни Кадырову Путин не упрекает, несмотря на критику. Последний вообще недавно получил новое звание генерал-полковника.

Предприниматель и оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что в РФ четко виднеются признаки внутренней борьбы за власть между двум альянсами: "партии войны" во главе с Кадыровым и Пригожиным и противоборствующей фракции, состоящей из органов безопасности, Шойгу и Валерия Герасимова, начальника Генштаба. Он описал два возможных сценария на случай, если война и в дальнейшем будет провальной для Путина.

По первому сценарию лагеря объединятся и потребуют отставки Путина. Новым лидером РФ станет премьер-министр Михаил Мишустин, начнется борьба за то, кто будет его контролировать.

По второму сценарию произойдет столкновение между конкурирующими альянсами. При этом Ходорковский не уверен, что Путин сможет пережить последствия своей войны.

"Я больше не считаю его прагматичным. Он все больше полагается на свои эмоции", – отметил оппозиционер.

Переворот в Кремле-детали

Последний месяц в медиапространстве активно обсуждают смену российского руководства. Противостояние между Минобороны, Путиным и частными военными компаниями Пригожина, которые не подчиняются военному руководству, вышли на новый уровень, когда Кадыров открыто раскритиковал Шойгу за якобы бездарное управление солдатами.

По мнению западных аналитиков, кремлевские пропагандисты и ближайшее окружение Путина делают все, чтобы отбелить репутацию президента на фоне постоянных поражений на поле боя перед гражданами.

Хотя те же аналитики уверяют, что сейчас военными действиями России на поле боя руководит сам Путин.

После подрыва Крымского моста, по сообщению украинской разведки, в Москве прошли тайные задержания военных. В город зашли "элиты" Росгвардии - дивизия имени Дзержинского.

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