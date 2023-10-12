В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом наградил подполковника Руслана Качлавова медалью Жукова.

В России поступило в суд первое дело о мародерстве - его возбудили против военного, которому Путин дал медаль Жукова. Дело, поступившее в гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону, возбуждено в отношении военнослужащего Руслана Качлавова. Сейчас Качлавов находится под домашним арестом, сообщила "Медиазоне" пресс-секретарь суда Юлия Яковлева.

Это первое дело о мародерстве, поступившее на рассмотрение любого из российских судов, указывает "Медиазона". Статья о мародерстве появилась в Уголовном кодексе России 24 сентября 2022 года - ее ввели после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и на фоне мобилизации в России.

"Медиазона" установила, что фамилия, имя и отчество военного совпадают с данными военного из Владикавказа, который в прошлом служил в воинской части 3724, а в 2017-2018 годах руководил этой частью.

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В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом наградил подполковника Руслана Качлавова медалью Жукова, о чем в марте сообщили североосетинские паблики во "ВКонтакте". В апреле под одним из постов о награждении появился комментарий: "Все, посадили его".

Преступления военных в РФ

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" намеренно поджег дом с людьми. Погибли два человека. Боевик задержан по подозрению в убийстве двух человек в Красноярском крае. В ночь на 3 октября подозреваемый поджег дом в селе Ермаковское.

Лидер РФ Владимир Путин намекнул, что уголовники, к примеру, каннибалы, насильники, убийцы и другие социопаты, совершающие преступления в России, могут исправить свои "ошибки", погибнув в Украине.

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