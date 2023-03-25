В результате ракетных обстрелов пострадавших не было.

Ночью российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по центру Краматорска промышленной зоне города. Об этом сообщает Краматорский горсовет со ссылкой на городского голову Александра Гончаренко.

"Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется.

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Обстрелы Краматорска - что известно

14 марта российские войска ударили ракетой по Краматорску. Тогда в результате атаки от полученных травм в больнице умер один человек и еще девять получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 18 марта оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. Россияне попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. Также в результате обстрела повреждены жилые дома и несколько автомобилей. В результате обстрела российских захватчиков жилых домов в Краматорске погибли два человека, еще 10 получили ранения.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подчеркнул, что россияне целенаправленно убивают мирных, поэтому оставаться в Донецкой области опасно.

20 марта россияне ударили ракетами по Краматорску. В результате атаки было повреждено девять многоэтажек.

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