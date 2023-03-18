Российские оккупационные войска также атаковали Константиновку.

Количество пострадавших в результате российского удара по Краматорску Донецкой области 18 марта снова увеличилось. Известно о по меньшей мере десяти раненых людях.

"Донетчина страдает от постоянных обстрелов россиян. Гибнут мирные жители, уничтожается инфраструктура... Сегодня в результате обстрела города Краматорск 2 человека погибли и 9 ранены, трое из которых в тяжелом состоянии. По предварительной информации, повреждены с десяток жилых домов и несколько автомобилей", – сообщили в Главном управлении ГСЧС Донецкой области.

Отмечается, что российские оккупационные войска также атаковали Константиновку. В результате удара ранены 6 человек. Повреждены 10 частных домов, 9 многоэтажек, школа, детский магазин, частные автомобили и гаражи.

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"Под обстрел попало и здание пожарно-спасательной части Краматорского гарнизона. Повреждены ворота гаража и 2 пожарных автоцистерны. К счастью, личный состав подразделения не пострадал", – говорится в сообщении.

Позже в Донецкой ОВА сообщили о 10 пострадавших.

"По меньшей мере 2 погибших и 10 раненых в результате сегодняшних обстрелов Краматорска", – говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подчеркнул, что россияне целенаправленно убивают мирных, поэтому оставаться в Донецкой области опасно.

Обстрелы Донецкой области

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Так, в результате обстрела неподалеку Бахмута ракета попала в авто, был ранен польский волонтер.

16 марта россияне ударили по Константиновке. Враг дважды атаковал город из систем "Ураган", в результате чего были ранены шесть гражданских, среди которых иностранный волонтер.

14 марта под обстрел попало Курахово. Были повреждены восемь жилых многоэтажек и электроподстанция, около тысячи абонентов остались без света.

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